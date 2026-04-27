A quota 38 si trovano i play out della stagione, con la classifica avulsa che ci dà una mano, a meno che non ci sia il Pescara coinvolto. A Modena basta un punto per mantenere aperte le possibilità di evitare i playout. La Reggiana, invece, non è obbligata a vincere a Modena per mantenere qualche speranza di qualificarsi ai play out.

Ma la Reggiana deve per forza vincere a Modena per tenere vive le speranze di fare i playout? Risposta: no. O meglio: non è detto. Le combinazioni sono sostanzialmente infinite, perché a due giornate dalla fine i distacchi sono minimi: con sei punti in palio può succedere di tutto. È però saggio sottolineare che i granata (a quota 34) dovranno affrontare il derby con i nervi saldi, senza farsi prendere dalla foga. Il destino dipenderà molto anche dai risultati che arriveranno dagli altri campi, ma esiste uno spiraglio concreto di raggiungere il traguardo anche a quota 38. E questo va tenuto ben presente, onde evitare di mangiarsi le mani. Se...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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A quota 38 puoi trovare i play out. La classifica avulsa ci favorisce, ma solo se non c’è il Pescara. A Modena è sufficiente un punto?Con due partite ancora da giocare può succedere di tutto e le combinazioni sono davvero tante. Occhio ai problemi della Juve Stabia: meglio arrivare più in alto possibile e non fare harakiri come nel ... sport.quotidiano.net

At 38 points, you could qualify for the play-offs. The head-to-head standings favor us, but only if Pescara isn't involved. Is a point enough for Modena?With two games left, anything can happen, and the possibilities are endless. Watch out for Juve Stabia's problems: it's better to finish as high as possible and avoid committing hara-kiri like in 2020 ... sport.quotidiano.net

Il tecnico del Pescara, Giorgio Gorgone, ribadisce le parole della vigilia: «L’obiettivo non cambia, ci salveremo» #Sport #Calcio - facebook.com facebook

La nostra sanità fa un passo avanti concreto. Alla ASL di Pescara attivo un percorso di microchirurgia per il linfedema post-mastectomia. Già eseguito un primo intervento Tecniche avanzate, pochi centri in Italia, pazienti anche da fuori regione. #Sanità #Abruz x.com