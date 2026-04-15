Ambrosini ci va giù pesante sul Milan | Puoi mettere anche 6.000 attaccanti ma se non hai idee… La frecciata dell’ex centrocampista!

L'ex centrocampista del Milan ha espresso commenti duri sul momento attuale del club rossonero, sottolineando che anche con molti attaccanti non si riesce a migliorare la situazione se mancano idee di gioco. La sua osservazione arriva in un periodo di difficoltà per i rossoneri, che stanno affrontando discussioni tra tifosi e addetti ai lavori riguardo alle prestazioni della squadra sotto la guida di Massimiliano Allegri.

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