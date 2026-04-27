A quarant'anni dall’incidente di Chernobyl, il Papa ha ribadito che l’energia nucleare deve essere utilizzata esclusivamente per scopi pacifici e a favore della vita. Nella stessa giornata, da Kiev sono arrivate accuse rivolte a Mosca, che viene accusata di praticare un terrorismo nucleare. La commemorazione dell’anniversario ha così acceso un dibattito tra le posizioni sulla sicurezza e l’uso dell’energia atomica.

"Ogni impiego dell’ energia atomica sia al servizio della vita e della pace". A quarant’anni dalla tragedia di Chernobyl Leone XIV richiama all’uso pacifico dell’atomica, mentre da Kiev il presidente dell’Ucraina coglie l’occasione dell’anniversario per accusare Mosca di " terrorismo nucleare ". Volodymyr Zelensky sottolinea come i droni russi sorvolino regolarmente Chernobyl e come uno di questi abbia colpito la sua struttura protettiva lo scorso anno. "Il mondo non deve permettere che questo terrorismo nucleare continui e il modo migliore è costringere la Russia a fermare i suoi attacchi sconsiderati", insiste. Gli fa eco il leader della Chiesa greco-cattolica ucraina, Sviatoslav Shevchuk.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - A quarant’anni da Chernobyl. Il Papa: "Il nucleare serva la vita"

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