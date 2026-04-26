Quarant' anni da Chernobyl | così la tragedia cambiò anche il pallone

Da gazzetta.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quarant'anni fa si verificava il più grande disastro nucleare di sempre, causando una vasta contaminazione ambientale e conseguenze sulla salute delle persone nelle zone colpite. L’incidente ha portato alla evacuazione di numerose comunità e alla chiusura di aree residenziali. La catastrofe ha avuto ripercussioni anche sulla cultura sportiva, influenzando il modo in cui il pallone veniva prodotto e utilizzato nella regione interessata.

Ènotte, l'orologio fissa l'una e ventitré del 26 aprile 1986, quando esplode il reattore numero 4 della centrale di Chernobyl, una città-dormitorio che dista 130 km. a nord di Kiev. Un'enorme nuvola radioattiva si diffonde attraverso l'Unione Sovietica, contaminando principalmente le terre dell'Ucraina e della Bielorussia. Si ha subito contezza che l'incidente è il più grave mai avvenuto nella storia dell'umanità. In Europa, dove la notizia si apprende tre giorni dopo, è terrore nucleare.  La nube è in balia dei venti, nessuno può prevedere come e dove si sposterà. In Italia il ministro della Protezione civile Giuseppe Zamberletti annuncia che in tutto il territorio nazionale sono scattate le misure di prevenzione per tenere sotto controllo i livelli di radioattività.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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