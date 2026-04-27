A pranzo la domenica | il debutto di Mariella Sellitti

Il 14 maggio 2026 arriva al cinema A pranzo la domenica, esordio alla regia di Mariella Sellitti con Lorenza Indovina e un cast corale di grande livello. ZTV Production di Sergio Romoli e Mirage Film di Andrea Taschler portano nelle sale A pranzo la domenica, il film che segna l’esordio alla regia di Mariella Sellitti, allieva di Ugo Pirro e già sceneggiatrice per la serie Don Matteo. La pellicola, in uscita il 14 maggio 2026, si affida a un cast corale guidato da Lorenza Indovina, affiancata da interpreti come Tony Laudadio, Antonio Serrano, Fabrizia Sacchi, Eleonora Pieroni, Patrizia Loreti, Valentina Acca, Simone Francia, Giovanni Visentin, Anna Rita Del Piano e Roberta Garzia, con la partecipazione di Cesare Bocci.🔗 Leggi su Lopinionista.it

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