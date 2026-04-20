Trovano un sacco nero con resti umani ma era una bambola fatta a pezzi | la curiosa scoperta a Porto Cesareo
A Porto Cesareo, un sacco nero contenente presumibili resti umani è stato scoperto da operatori di Legambiente e ispettori ambientali. Tuttavia, si è poi scoperto che si trattava di una bambola smontata e fatta a pezzi. La scoperta ha attirato l’attenzione degli addetti, che hanno immediatamente avviato le verifiche del caso. La zona interessata è stata sottoposta a controlli per accertare l’origine e la natura di quanto ritrovato.
Gli operatori di Legambiente, insieme agli ispettori ambientali, hanno trovato un sacco nero contenente quelli che sembravano resti umani. Ma in realtà si trattava di qualcosa di molto meno inquietante. Mino Buccolieri era presente al momento del ritrovamento: “Tra amici abbiamo definito il caso dollycidio”.🔗 Leggi su Fanpage.it
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