Trovano un sacco nero con resti umani ma era una bambola fatta a pezzi | la curiosa scoperta a Porto Cesareo

A Porto Cesareo, un sacco nero contenente presumibili resti umani è stato scoperto da operatori di Legambiente e ispettori ambientali. Tuttavia, si è poi scoperto che si trattava di una bambola smontata e fatta a pezzi. La scoperta ha attirato l’attenzione degli addetti, che hanno immediatamente avviato le verifiche del caso. La zona interessata è stata sottoposta a controlli per accertare l’origine e la natura di quanto ritrovato.