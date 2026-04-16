Durante un intervento a Tribuna Juve, Simone Stenti ha affermato che la strategia per rilanciare il club bianconero prevede un ritorno a una difesa italiana e l'impiego di giocatori che apprezzino il privilegio di vestire la maglia juventina. Le sue dichiarazioni sono state condivise attraverso un video pubblicato online, offrendo una prospettiva chiara sulle linee guida suggerite per il futuro della squadra.

di Paolo Rossi Simone Stenti durante il suo intervento a Tribuna Juve ha indicato la rotta da seguire per portare il club bianconero ai vertici del calcio italiano ed europeo. Nel format “Tribuna Juve” di Juventus News 24, Simone Stenti, giornalista e volto storico di Juventus TV, lancia una linea chiara e forte: la Juventus del futuro dovrà ripartire dalla difesa, ma soprattutto da una base più italiana. Non è una questione di bandiera sventolata a caso. È, semmai, una questione di cultura del club, di comprensione immediata del peso specifico di quella maglia e del privilegio che comporta indossarla. Il tema è emerso proprio nella puntata video con Paolo Rossi e Stenti, centrata sull’identità bianconera e sulla necessità di rifondare con criteri precisi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Simone Stenti indica la rotta: «Tornare ad una difesa italiana, con giocatori che riconoscano il privilegio di giocare alla Juve» – VIDEO

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