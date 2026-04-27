A pontevalleceppi Lo Spoleto pareggia 3-3 e festeggia la salvezza

A Pontevalleceppi, la partita tra la squadra locale e lo Spoleto si è conclusa con un punteggio di 3-3. La gara ha visto in campo i giocatori di entrambe le formazioni, con alcune sostituzioni avvenute durante il secondo tempo. La squadra di casa ha schierato Ciribe tra i pali, mentre lo Spoleto ha utilizzato una formazione con diversi titolari. La partita ha garantito un risultato che permette alle due squadre di mantenere le rispettive posizioni in classifica.

PONTEVALLECEPPI 3 SPOLETO 3 PONTEVALLECEPPI: Ciribe; Ndoj, Biela, Toma, Perilli(1’st Brunella), Barbarossa, Bazzarri, Noudem, El Maymouny, Pelliccia(27’st Mariani Carletti), Encina. A disp: Ruffolo; Belloni, Rovito, Bengala, Jemi, Bonifazi, Pauselli. All: Faloia. SPOLETO: Antonini; Gigliotti, Fapperdue, Canalicchio, Bendetti; Emili(1’st Balzamo), Paun, Colarieti(32’ st Boninsegni), Boudass, Kola, (13’st Ciucci). A disp: Meriggioli; Bartolini, Rosignoli, Daja, Martellini, Akhigbe. All: Loretoni. Arbitro: Vitali di Perugia Marcatori: 6’ pt Pelliccia; 16’ El Maymouni; 18’ Formichetti, 15’st, 30’ Balzamo; 28’ Encina. Lo Spoleto festeggia la salvezza pareggiando 3-3 in casa di un Ponte Valleceppi già retrocesso in Promozione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - A pontevalleceppi. Lo Spoleto pareggia 3-3 e festeggia la salvezza Notizie correlate Ternana Women rimonta e pareggia 2-2 con la Juventus: salvezza ancoraLa Ternana Women strappa un punto d'oro contro la Juventus e mantiene accesa la speranza salvezza Domenica 22 febbraio, al termine di una partita... Lo Spoleto rinasce. Kola e Fapperdue inguaiano la NarneseSPOLETO 2 NARNESE 1 SPOLETO: Antonini 6, Gigliotti 6, Benedetti 6,5, Fapperdue 7,5, Canalicchio 6,5, Emili 6,5 (17’st Boninsegni), Paun 6,5,... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Lo Spoleto conquista la salvezza: a Pontevalleceppi finisce 3-3; Clitunno Ducato-Torgiano 1-2: sconfitta amara nell’ultima gara casalinga; Bacchin-gol: pari a Forlì e missione compiuta, il Grifo resta in Serie C; Atletica Winner Foligno scatenata: podi, imprese e tempi importanti tra Giro dell’Umbria, Conero Running e 50 Km di Romagna. Comune Di Spoleto - facebook.com facebook Sanità umbra, allarme su Spoleto: rischio declassamento dell’ospedale, amministratori sul piede di guerra #Spoleto Leggi l'articolo completo su Due Mondi News - Il quotidiano multimediale di Spoleto x.com