A Podenzano torna subito la guardia medica e dal 1° ottobre l’Aft che sostituisce il Cau
A Podenzano riprende immediatamente l’attività della guardia medica, mentre dal primo ottobre entrerà in funzione l’Aft, l’aggregazione funzionale territoriale che prende il posto del centro di assistenza urgenza. La guardia medica sarà disponibile senza interruzioni, mentre l’Aft sostituirà il Cau a partire dalla data indicata. Le due strutture opereranno in modo consecutivo, secondo il nuovo assetto organizzativo previsto per l’assistenza sanitaria locale.
Ritorna subito, a Podenzano, la “vecchia” guardia medica, mentre dal 1° ottobre partirà l’attività dell’Aft (aggregazione funzionale territoriale), la realtà che sostituisce il Cau (il centro di assistenza urgenza). L’Ausl di Piacenza cerca di fare chiarezza sul futuro della Casa della Comunità.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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