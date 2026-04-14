Aft al posto del Cau di Podenzano la Regione | Così garantiremo assistenza h24
La Regione ha richiesto chiarimenti sulla trasformazione del centro di assistenza e urgenza di Podenzano in un’Aft, un’aggregazione funzionale territoriale, per verificare se questa modifica rispetti gli obiettivi di garantire assistenza continua, accessibile e appropriata. La questione riguarda la compatibilità degli obiettivi di assistenza h24 con il nuovo assetto organizzativo, che dovrebbe essere adottato nella casa della comunità locale.
«La Regione chiarisca se la trasformazione in aggregazione funzionale territoriale (Aft) del centro di assistenza e urgenza (Cau) nella casa della comunità di Podenzano (Pc) è coerente rispetto agli obiettivi di garanzia della continuità assistenziale, dell’accessibilità e dell’appropriatezza.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
L’esperienza del Cau di Podenzano è già finita, diventa un “Aft”Casa della comunità di Podenzano, il sindaco: «Speriamo che questa modifica comporti veramente un miglioramento del servizio».
Cau di Podenzano chiuso, Tagliaferri: «Servono dati chiari sull’Aft»Il consigliere regionale: «A Podenzano si registravano 80 accessi alla settimana, come verrà garantito ora il servizio?» «Il Cau di Podenzano è stato...
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