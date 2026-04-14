Aft al posto del Cau di Podenzano la Regione | Così garantiremo assistenza h24

La Regione ha richiesto chiarimenti sulla trasformazione del centro di assistenza e urgenza di Podenzano in un’Aft, un’aggregazione funzionale territoriale, per verificare se questa modifica rispetti gli obiettivi di garantire assistenza continua, accessibile e appropriata. La questione riguarda la compatibilità degli obiettivi di assistenza h24 con il nuovo assetto organizzativo, che dovrebbe essere adottato nella casa della comunità locale.