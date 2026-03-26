L’esperienza del Cau di Podenzano è già finita diventa un Aft

Il Cau di Podenzano ha chiuso i battenti dopo i lavori nella Casa della comunità, annunciati recentemente. La struttura, che aveva ospitato diverse attività, non è più operativa. La chiusura è stata comunicata ufficialmente, senza indicazioni sui tempi di riapertura. La decisione è stata presa dopo l’intervento di ristrutturazione nella zona, che ha portato alla definitiva sospensione delle attività nel Cau.

Casa della comunità di Podenzano, il sindaco: «Speriamo che questa modifica comporti veramente un miglioramento del servizio». Dopo i lavori il Cau diventa “aggregazione funzionale territoriale” Dopo i lavori nella Casa della comunità di Podenzano, annunciati a sorpresa, il Cau di Podenzano è stato chiuso. Ma non verrà mai più riaperto. La sua esperienza - partita nel 2024 - si è già conclusa qui. Alla riapertura diventerà un’altra cosa: non più Cau (centro assistenza urgenza), ma “Aft”, aggregazione funzionale territoriale”. «Negli ultimi giorni – spiega il sindaco Riccardo Sparzagni - ho avuto modo di confrontarmi con alcuni cittadini un po' confusi sull'attuale situazione della Casa della Comunità di Podenzano. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - L’esperienza del Cau di Podenzano è già finita, diventa un “Aft” Articoli correlati Cau di Podenzano chiuso dal 16 marzo per «interventi edilizi»I servizi del Cau (Centro di assistenza e urgenza) e della continuità assistenziale di Podenzano, situati all’interno della Casa della Comunità (via... CAU Podenzano: lavori dal 16 marzo, dove andare?Il Centro di Assistenza e Urgenza (CAU) di Podenzano, situato all’interno della Casa della Comunità in via Dante Alighieri 18-20, interromperà... Aggiornamenti e contenuti dedicati a L'esperienza del Cau di Podenzano è già... L’esperienza del Cau di Podenzano è già finita, diventa un AftCasa della comunità di Podenzano, il sindaco: «Speriamo che questa modifica comporti veramente un miglioramento del servizio». Dopo i lavori il Cau diventa aggregazione funzionale territoriale ... ilpiacenza.it Cau di Podenzano chiuso dal 16 marzo per «interventi edilizi»Per tutte le prestazioni di competenza del Cau i cittadini potranno rivolgersi alle strutture ospedaliere di Fiorenzuola e Piacenza, mentre per quelle di continuità assistenziale il riferimento sarà l ... ilpiacenza.it