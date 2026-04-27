A Montespertoli passa il Cenaia Ma il risultato non serve a nessuno
A Montespertoli si è disputata una partita tra le squadre Cenaia e Montespertoli. La gara si è conclusa con un risultato che non ha avuto conseguenze per entrambe le formazioni, poiché non ha inciso sulla classifica o sulla qualificazione alle competizioni successive. La formazione di casa ha schierato diversi giocatori, inserendo sostituzioni nel corso del secondo tempo. La partita si è svolta nel rispetto delle regole e senza particolari episodi da segnalare.
MONTESPERTOLI CENAIA. MONTESPERTOLI: Biotti (77’ Masini), Spini (46’ Salvadori), Corradi, Gasparini, Trapassi, Calonaci, Zefi (61’ Biliotti), Corsi (46’ Fiaschi), Lotti, Maltomini, Granucci (68’ Rosi). A disp.: Mancini, Bettoni, Lensi, Ciuffi. All. Sarti. CENAIA: Castaldi, Rossi (67’ Gronchi), Labonia, Sartini (72’ Battaglia), Signorini, Puleo, Fischer, Provinzano, D’Agosto (72’ Busiello), Cito, Remedi. A disp.: Sanguineti, Cocucci, Bianchi, Pinna, Maestu, Santagata. All. Macelloni. Arbitro: Bolognesi di Siena. Reti: 35’ Remedi, 70’ Cito, 94’ Rosi. MONTESPERTOLI – Anche se con una sconfitta, si chiude un’ottima annata del Montespertoli che consolida il sesto posto, fermandosi a un passo dal sogno.🔗 Leggi su Lanazione.it
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