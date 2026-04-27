A Montespertoli passa il Cenaia Ma il risultato non serve a nessuno

A Montespertoli si è disputata una partita tra le squadre Cenaia e Montespertoli. La gara si è conclusa con un risultato che non ha avuto conseguenze per entrambe le formazioni, poiché non ha inciso sulla classifica o sulla qualificazione alle competizioni successive. La formazione di casa ha schierato diversi giocatori, inserendo sostituzioni nel corso del secondo tempo. La partita si è svolta nel rispetto delle regole e senza particolari episodi da segnalare.