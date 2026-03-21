Ultima curva. Classico testa-coda domani pomeriggio sul campo-trappola del "Favilli Pennati". Da una parte il Cenaia, ultima in con appena 19 punti, dall’altra l’imbattuta capolista Lucchese, in vetta solitaria a quota 60. Nonostante l’enorme differenza che c’è tra le due squadre, dal clan rossonero, a partire dal patron Brunori, passando per il dg Gianni fino ad arrivare all’allenatore Pirozzi e ad uno dei giocatori più rappresentativi del gruppo come Alberto Picchi, il messaggio che vien e lanciato è chiaro: manca ancora il passo decisivo per scrivere la parola fine ad una annata straordinaria coincisa con la promozione in serie D. Fino a quando non ci sarà la certezza matematica, la squadra dovrà tenere alta la concentrazione e nel caso specifico non fidarsi troppo delle apparenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pirozzi prepara l’insidiosa trasferta a Cenaia: "In campo serve massima concetrazione"

Articoli correlati

Eccellenza, Lucchese in trasferta: Pirozzi avverte, massima attenzione alle ripartenze della Sestese.Sesto Fiorentino – La Lucchese di Sergio Pirozzi affronta oggi una trasferta cruciale sul campo della Sestese, nel tentativo di consolidare la...

Leggi anche: Romagnano Serve l’impresa con la capolista. Trasferta insidiosa per il Mulazzo di Del Nero

Tutto quello che riguarda Pirozzi prepara

Lucchese - La nuova insidiosa trasferta. Ora è emergenza in attacco per PirozziLucchese in grande emergenza in attacco nel momento cruciale del campionato, perché gli infortuni rimediati, prima da Riad a Castelnuovo e, poi, da Colferai contro il San Giuliano, costringeranno i ... lanazione.it

Lucchese - La trasferta insidiosa. Pirozzi: Infortuni? Niente alibiFare risultato a Montespertoli per rimanere agganciata al treno giusto. E’ questo l’obiettivo della Lucchese per la gara di oggi che nasconde, come tutte le altre, diverse insidie, legate, da una ... lanazione.it