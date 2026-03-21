Pirozzi prepara l’insidiosa trasferta a Cenaia | In campo serve massima concetrazione

Da lanazione.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultima curva. Classico testa-coda domani pomeriggio sul campo-trappola del "Favilli Pennati". Da una parte il Cenaia, ultima in con appena 19 punti, dall’altra l’imbattuta capolista Lucchese, in vetta solitaria a quota 60. Nonostante l’enorme differenza che c’è tra le due squadre, dal clan rossonero, a partire dal patron Brunori, passando per il dg Gianni fino ad arrivare all’allenatore Pirozzi e ad uno dei giocatori più rappresentativi del gruppo come Alberto Picchi, il messaggio che vien e lanciato è chiaro: manca ancora il passo decisivo per scrivere la parola fine ad una annata straordinaria coincisa con la promozione in serie D. Fino a quando non ci sarà la certezza matematica, la squadra dovrà tenere alta la concentrazione e nel caso specifico non fidarsi troppo delle apparenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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