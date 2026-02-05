In arrivo un forte temporale sulla Regione Campania

Questa notte, la Campania si prepara a un forte temporale. Le previsioni parlano di una perturbazione significativa che cambierà il clima della regione. Molti cittadini sono già in allerta, perché il maltempo potrebbe causare disagi e allagamenti in diverse zone. Le autorità invitano alla prudenza e a monitorare gli aggiornamenti.

Nella prossima notte la Campania potrebbe fare i conti con una perturbazione di rilievo, destinata a portare condizioni di tempo marcatamente instabili su gran parte del territorio regionale. Secondo le ultime indicazioni meteorologiche, è atteso il transito di un sistema temporalesco intenso, capace di generare fenomeni anche di forte intensità. Il peggioramento dovrebbe manifestarsi a partire dalle ore serali, per poi entrare nel vivo durante la notte. I temporali saranno accompagnati da numerosi fulmini, rovesci di pioggia localmente abbondanti e raffiche di vento che potrebbero risultare improvvise e sostenute.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Un'aria artica sta per interessare la Campania, portando freddo e precipitazioni nelle prossime settimane.

ALLERTA METEO IN CAMPANIA VENERDÌ 6 FEBBRAIO PER TEMPORALI, RAFFICHE DI VENTO E MARE AGITATO La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allert facebook