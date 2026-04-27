La polemica sulle note di Bella Ciao suonate dalla Concerto Bandistico “Città di Manfredonia” ha raggiunto toni esasperati e sgradevoli che vanno ben oltre l’accaduto. Un incontro di chiarimento nel Palazzo comunale tra il Sindaco e i rappresentanti delle associazioni degli ex militari subito dopo la cerimonia o all’indomani del 25 aprile (che comunque è auspicabile che avvenga) sarebbe bastato per superare le incomprensioni o i fraintendimenti su ciò che andava o che non andava suonato, dal momento che il Sindaco ha confermato pubblicamente che non aveva e non avrebbe mai concordato che Bella Ciao non dovesse essere suonata. Del resto, ci si sarebbe meravigliati del contrario, visto che veniva festeggiato il 25 aprile e non il 4 novembre o il 2 giugno.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - A Manfredonia “Bella Ciao” il 25 aprile: la replica della Banda

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