Oggi si è svolto un corteo per ricordare l’anniversario della Liberazione, con la partecipazione di numerosi cittadini e rappresentanti locali. La manifestazione ha incluso il canto della canzone ‘Bella Ciao’ e si è concentrata sull’importanza di mantenere vivo il ricordo di quegli eventi. La banda ha suonato durante il corteo, che si è svolto lungo le vie principali della città. Presenti anche alcune persone coinvolte nelle attività di commemorazione.

"Essere qui oggi, a distanza di ottantuno anni, rappresenta la conferma di quanto la Liberazione dal nazifascismo sia stata la radice morale della nostra Repubblica, il punto a cui tornare sempre, con la memoria e con la ragione, con il cuore e con la gratitudine verso chi rese possibile la vittoria e ci consegnò la libertà". Il sindaco Marco Massari nel discorso di apertura nel giorno dei festeggiamenti del 25 aprile, usa parole che abbracciano la storia, la Costituzione – con uno sguardo ai tanti reggiani che hanno combattuto –, ma che guardano con orgoglio al futuro. "Il 25 aprile, però, non racconta una storia conclusa, non è un rito per ricordare il passato e i suoi attori.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La banda, ’Bella Ciao’ e il corteo: "Le radici della nostra democrazia"

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