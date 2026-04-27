A Madrid troppo Cerundolo per Darderi | l' azzurro fuori al terzo turno

A Madrid, Cerundolo ha sconfitto Darderi in due set, con il punteggio di 6-2 e 6-3, eliminandolo al terzo turno. L'argentino ha mantenuto il controllo dell'incontro dall'inizio alla fine, impedendo all'italiano di trovare il ritmo. La partita si è conclusa con il giocatore sudamericano che ha ottenuto la vittoria in un'ora e 20 minuti di gioco.

Niente da fare per Luciano Darderi. L'azzurro si ferma al terzo turno del Masters 1000 di Madrid. Il tennista, n.22 al mondo e testa di serie n.18 del torneo, si è arreso in due set all’argentino Francisco Cerundolo, con il punteggio di 6-2 6-3, maturato in un’ora e 15 minuti di gioco. Una partita a senso unico, con il sudamericano che ha dominato dall'inizio alla fine, ma Cerundolo è uno degli avversari peggiori che si possono incontrare in questo momento sulla terra rossa. Darderi aveva eliminato il turno precedente il fratello, Juan Manuel, ma Francisco, si sa, è completamente un'altra storia. Luciano cercava qualche risposta e soprattutto fiducia, dopo un periodo di stanchezza dopo il massacrante tour sudamericano.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - A Madrid troppo Cerundolo per Darderi: l'azzurro fuori al terzo turno Notizie correlate Leggi anche: Madrid Open, Darderi si ferma al terzo turno: Cerundolo vince in due set LIVE Darderi-Cerundolo 2-6, 2-5, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro al servizio per rimanere nel matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE CI COBOLLI-VALLEJO (5° MATCH DALLE 11. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Super Italia! Darderi e Cobolli accedono al 3° turno; Darderi-Cerundolo, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming; Masters 1000 Madrid - Luciano Darderi a valanga su Juan Cerundolo, stacca il pass per il terzo turno; ATP Madrid: Darderi, da Cerundolo a Cerundolo. Domina Juan Manuel e raggiunge Francisco al terzo turno. A Madrid troppo Cerundolo per Darderi: l'azzurro fuori al terzo turnoL'argentino ha dominato la partita dall'inizio alla fine, imponendosi in due set (6-2, 6-3). Out anche Bolelli e Vavassori nel doppio ... msn.com Luciano Darderi non può nulla contro Cerundolo e saluta l’ATP di MadridSi ferma al terzo turno il cammino di Luciano Darderi nel Masters 1000 di Madrid. Troppo nervoso l'azzurro, che non è mai davvero riuscito ad impensierire ... oasport.it Troppo divario tra Sinner e il 22enne danese Moller (169 atp) che ha anche buone qualità ma non i numeri per poter impensierire il numero 1. Finisce 6-2 6-3 con Sinner che accede senza troppa fatica agli ottavi di Madrid.#janniksinner #mutuamadridopen - facebook.com facebook Il torneo di Madrid da quando si gioca su terra battuta (2009) è assai anomalo, con condizioni troppo diverse dagli altri eventi principali. L'intera stagione sul "rosso" con i 1000 da 12 giorni è troppo compressa. In questa lavatrice impazzita ferma al programma x.com