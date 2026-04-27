Recentemente si è molto parlato di X, il social di Elon Musk, e delle sue presunte influenze sui processi democratici. Tuttavia, sono stati pochi i riferimenti ai problemi legati a Meta, altra piattaforma molto diffusa. La stampa mainstream tende a criticare principalmente X, lasciando meno spazio alle questioni che coinvolgono Meta, anche se entrambe le aziende sono coinvolte in discussioni sul ruolo dei social media nella società.

di Riccardo Capanna La stampa mainstream accusa spesso X, il social di Elon Musk, di fare propaganda a favore di ambienti conservatori e repubblicani. Una mezza verità e una mezza bugia: certo l’algoritmo predilige e mette spesso in evidenza i tweet di Musk e compari, ma tanto è fatto anche e soprattutto dalle interazioni prodotte dagli utenti. Appena si apre l’applicazione, compare un post con contenuti di destra, spesso divisivi, quindi l’utente di sinistra che lo guarda è portato a visualizzarlo, rispondergli e generare visibilità. Io sono molto attivo su X, ma siccome ingaggio discussioni politiche più con centristi che con conservatori, visualizzo più threads dei primi che dei secondi (sebbene renziani e calendiani siano ormai creature rare in natura).🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - A interferire coi processi democratici non è X, ma Meta: chissà perché i media mainstream non ne parlano

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