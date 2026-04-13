Armocromia | che cos’è a cosa serve e perché tutti ne parlano

Negli ultimi anni, l'armocromia è diventata un tema molto discusso nel settore della moda e del make-up. Si tratta di una disciplina che analizza i colori per scoprire quali tonalità valorizzano al meglio l’aspetto di ogni persona. Questa pratica viene spesso adottata per scegliere vestiti, accessori e trucchi, con l’obiettivo di mettere in risalto i lineamenti e migliorare l’effetto complessivo dell’immagine.

Negli ultimi anni l’armocromia ha fatto parlare molto, presentandosi come uno degli strumenti più utilizzati nel mondo della moda e del make-up. Ma di cosa si tratta esattamente? Negli ultimi anni l’armocromia ha fatto parlare molto, presentandosi come uno degli strumenti più utilizzati nel mondo della moda e del make-up. Ma di cosa si tratta esattamente? È veramente indispensabile o è solo una moda passeggera? Vediamo insieme nel dettaglio in cosa consiste. L’armocromia è la disciplina che analizza il mix cromatico naturale di pelle, occhi e capelli per individuare la palette di colori ideale per abbigliamento, make-up e capelli. Basata sulla teoria del colore, divide le persone in quattro macro-gruppi stagionali — inverno, estate, autunno e primavera.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Cosa mangiano gli atleti alle Olimpiadi, e perché tutti ne parlanoAlle Olimpiadi di Parigi 2024 il cibo del villaggio olimpico è diventato un caso.

Leggi anche: Conte: "Troppe gare, tutti ne parlano e nessuno fa nulla. Allegri? Non so cos'ha detto, ma lui gioca poco..."