Stella Stellina perché tutti parlano della canzone di Ermal Meta a Sanremo 2026

Il Festival di Sanremo 2026 verrà probabilmente ricordato come l’edizione del romanticismo high-tech e dei cuori infranti a ritmo di cassa dritta. Eppure, nel bel mezzo di una kermesse che sembrava voler schivare i nodi più intricati dell'attualità, è arrivato Ermal Meta. Con la sua delicatezza, quasi in punta di piedi, il cantautore di origini albanesi ha squarciato il velo della "bolla" festivaliera, riportando l'Ariston a riflettere su ciò che accade oltre i confini del palcoscenico. Una ninna nanna che toglie il sonno Il brano presentato, dal titolo ingannevolmente rassicurante Stella stellina, ha acceso immediatamente il dibattito sui social e tra i critici del Dopofestival che l'hanno accolto dopo la gara. 🔗 Leggi su Dilei.it

"Stella Stellina La notte si avvicina Non basta una preghiera Per non pensarci più Dalla collina Si attende primavera Ma non c’è quel che c’era Non ci sei più tu" Ermal Meta, Sanremo 2026. Rinasce la canzone x.com