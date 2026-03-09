A Trecate torna Pompieropoli

A Trecate domenica 15 marzo si svolgerà nuovamente Pompieropoli in piazza Cavour. L’evento, promosso dalla Pro loco con il supporto dell’associazione nazionale Vigili del fuoco sezione Novara e della Croce rossa, prevede attività e dimostrazioni aperte al pubblico a partire dalle 10 del mattino. La manifestazione si ripete annualmente e coinvolge diverse associazioni locali.

Torna l'appuntamento con Pompieropoli a Trecate. L'iniziativa, organizzata da Pro loco con la collaborazione dell'associazione nazionale Vigili del fuoco sezione Novara e Croce rossa, si terrà in piazza Cavour domenica 15 marzo dalle 10.30, si tratta della terza edizione.Le attività sono gratuite.