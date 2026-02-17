Nel corso di una cerimonia svoltasi questa sera, sono stati annunciati i nomi dei vincitori della XVIII edizione del Premio Biagio Agnes, dedicato a giornalisti e professionisti dell’informazione. La giuria ha premiato diversi professionisti provenienti da tutta Italia, tra cui un giovane reporter che ha realizzato un’inchiesta sul traffico di droga nelle periferie di Milano.

Sono stati decretati i vincitori della XVIII edizione del Premio Internazionale di Giornalismo, Informazione e Comunicazione “ Biagio Agnes “. La giuria, presieduta da Gianni Letta, ha decretato i vincitori e la Cerimonia di premiazione della manifestazione – promossa dalla Fondazione Biagio Agnes – è in programma a Roma, in Piazza di Spagna, giovedì 25 giugno e sarà condotta, come è ormai tradizione, da Mara Venier e Alberto Matano, alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri e dell’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato. Dall’analisi economica allo sguardo internazionale, dalla trasformazione digitale all’intrattenimento televisivo, dalla divulgazione scientifica alla creatività fino all’impegno per la libertà di stampa e l’attenzione ai giovani: un riconoscimento che celebra i valori del giornalismo, della comunicazione e dell’informazione nel segno del rigore, della passione e della responsabilità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Premio Biagio Agnes, annunciati i vincitori 2026: ecco tutti i premiati

La giuria del Premio Biagio Agnes ha deciso i vincitori del 2026, a causa della loro eccellenza nel giornalismo.

La giuria del Premio Biagio Agnes ha annunciato i vincitori dell’edizione 2026, tra cui spiccano Bricco, La Stampa e il documentarista Sandokan.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.