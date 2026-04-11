Osijek sorride all’Italia femminile | Esposito detta il ritmo alla trave Marano e Gava si prendono la finale

A Osijek si sono svolte le prove di ginnastica artistica femminile, con l’Italia protagonista di una giornata caratterizzata da risultati contrastanti. Durante la competizione, l’atleta ha guidato la gara alla trave, mentre altre due ginnaste si sono qualificate per la finale. La gara ha visto la partecipazione di diverse nazionali, con il pubblico che ha assistito a esecuzioni di alto livello.

La tappa di Coppa del mondo di Osijek ha regalato all’Italia dell’artistica una giornata a due facce. Da una parte il settore femminile ha raccolto indicazioni moto incoraggianti, centrando finali importanti in più attrezzi; dall’altra, la squadra maschile è rimasta fuori dalle zone che contano, frenata da errori,a acciacchi e fa una trasferta nata in salita. A guidare la spedizione azzurra ci ha pensato soprattutto Manila Eposisto, subito protagonista nel suo ritorno internazionale alla trave. Il nome più più pesante della giornata è stata quello di Manila Esposito, che alla trave ha firmato il miglior punteggio delle qualificazioni con 13.733, precedendo la francese Elena Colas e la cinese Zhuofan Gian. 🔗 Leggi su Sportface.it Osijek, Gava in finale al volteggio: sabato diretta su Volare TV e Prime VideoCoppa del Mondo di ginnastica artistica: la sedicenne azzurra centra la final eight. LIVE Scandicci-Chieri 3-2 , Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: le toscane si prendono la finale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-NOVARA DI COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE ALLE 15.