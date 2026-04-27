A Foggia, sono state registrate circa seicento nuove attività nella città, secondo i dati della camera di commercio. Di queste, tra il 40% e il 45% sono gestite da imprenditori provenienti dall’estero, principalmente dall’Asia e dall’Africa. La presenza di imprese straniere rappresenta una parte consistente delle nuove aperture in città.

FOGGIA - A Foggia i dati di camera di commercio parlano di circa seicento nuove attività aperte,Ed una quota molto rilevante di queste imprese, circa il 40%45% sarebbe riconducibile a imprenditori di origine straniera, soprattutto provenienti da Asia e Africa. L'analisi di Gianluca Scaringi della PNRR HUB. Ci tiene a sottolineare nel suo post "Non è un attacco. Non è un messaggio contro qualcuno.È una domanda che dobbiamo avere il coraggio di farci." La valutazione è centrata su come lo stato (ed il sud) hanno usato i fondi del PNRR, e prosegue nella sua valutazione: "In questi anni sono stati messi in campo milioni di euro per incentivare impresa, occupazione e sviluppo del territorio.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - A Foggia, metà delle nuove attività aperte sono straniere, il dato che fa pensare

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