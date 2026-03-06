Incidenti la metà delle vittime sono motociclisti ciclisti e pedoni | ' Guardiamoci negli occhi' fa tappa a Cesena

A Cesena si svolge l'iniziativa 'Guardiamoci negli occhi' dedicata agli incidenti stradali. Secondo i dati, i motociclisti, i ciclisti e i pedoni costituiscono circa la metà delle persone che perdono la vita in incidenti stradali. Questi utenti vulnerabili sono più soggetti a rischi durante gli spostamenti quotidiani. La manifestazione mira ad aumentare la consapevolezza sui pericoli di strada.

Motociclisti, ciclisti e pedoni. Sono loro gli ‘utenti vulnerabili’ della strada, coloro che rischiano di più a ogni spostamento, e rappresentano quasi la metà delle vittime degli incidenti stradali. Lo confermano i dati più recenti dell’Emilia-Romagna: nel 2024, dei 273 decessi causati da incidenti stradali, ben 135 appartenevano a questa categoria. Nel dettaglio, 69 persone hanno perso la vita a bordo di moto o scooter, 30 in bicicletta e 36 erano pedoni. Numeri che parlano chiaro e ci ricordano quanto la strada possa essere insidiosa. La campagna ‘Guardiamoci negli occhi’, che tornerà a Cesena il 29 aprile con un focus su motociclisti, porta il messaggio direttamente tra le persone, con due iniziative in ciascuna città capoluogo dell’Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

