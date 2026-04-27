A Foggia la prima targa per monopattini in Italia | al via la nuova era della mobilità urbana

A Foggia è stata installata la prima targa in Italia dedicata a un monopattino elettrico. La targa è identica a quelle usate per altri veicoli e rappresenta il primo esempio di questa iniziativa nel paese. La posa è avvenuta recentemente e segna un passo importante nell’ambito della regolamentazione della mobilità urbana con veicoli elettrici di piccole dimensioni.

È stata realizzata a Foggia - come tutte le targhe italiane - il primo 'targhino' destinato a un monopattino elettrico in Italia. L’iniziativa prende forma all’Istituto Poligrafico Zecca di Stato dove questa mattina il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha dato.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Monopattini, scatta l'obbligo di targa e assicurazione per regolamentare la mobilità leggera Aixam Mega Italia si conferma fra i protagonisti della nuova mobilita? urbanaAixam Mega conferma il proprio ruolo di riferimento nel mercato italiano dei quadricicli leggeri (L6), dimostrando una capacita` di tenuta superiore... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Salvini a Foggia per la prima targa su monopattino: La sicurezza prima di tutto; Foggia, prima la lite poi i colpi di pistola: guardia giurata uccide la moglie in via Salvemini. L'uomo si è costituito VIDEO; Femminicidio a Foggia, marito uccide la moglie a colpi di pistola; Femminicidio a Foggia, marito uccide la moglie a colpi di pistola. Salvini a Foggia alla stampa della prima targa per monopattino: «E' sicurezza di chi lo usa»Il ministro dei Trasporti in vista all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Foggia assiste alla realizzazione dei primi contrassegni ... lagazzettadelmezzogiorno.it Salvini a Foggia per la presentazione della prima targa per i monopattiniIl ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, è arrivato a Foggia dove sta visitando il terminal ferroviario di FHP Intermodal, nella zona Asi. (ANSA) ... ansa.it Telesveva. . Monopattini elettrici, il ministro Salvini “battezza” a Foggia la prima targa: “Non sono giocattoli, ora targhe e assicurazioni. Inaccettabile che le vittime non potessero rivalersi su nessuno” #puglia #foggia #salvini #monopattini #targa #incidenti #attu - facebook.com facebook Il Presidente Giuseppe Conte sarà a Foggia sabato 2 maggio per presentare il suo libro “Una nuova primavera”. Un’occasione preziosa per confrontarci sul futuro dell’Italia, tra diritti, transizione ecologica e giustizia sociale. x.com