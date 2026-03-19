Monopattini scatta l' obbligo di targa e assicurazione per regolamentare la mobilità leggera

Dal 16 maggio diventa obbligatorio per i proprietari di monopattini dotarsi di targa e assicurazione, dopo l'entrata in vigore delle nuove norme sulla mobilità leggera. I possessori di questi mezzi avranno circa un mese di tempo per adeguarsi alle disposizioni, che mirano a regolamentare l'uso dei monopattini in città. La misura riguarda tutti i proprietari di veicoli a due ruote di questo tipo.

Finalmente la regolamentazione sulla mobilità leggera. I mezzi elettrici circolanti in Italia dovranno essere assicurati e individuabili da una targa. Il decreto è entrato in vigore 18 marzo ma concede ai proprietari di monopattini 60 giorni di tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni, facendo scattare a tutti gli effetti l'obbligo di targa, e conseguentemente anche di copertura assicurativa, a partire dalla data del 16 maggio 2026. In base a tale provvedimento potranno accedere alla piattaforma i cittadini, tramite Spid di secondo livello o carta di identità elettronica, attraverso il Portale dell'automobilista, legali rappresentanti o persone munite dei relativi poteri di rappresentanza delle imprese, personale degli studi di consulenza automobilistica. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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