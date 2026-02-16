Aixam Mega Italia si conferma fra i protagonisti della nuova mobilita? urbana

Aixam Mega Italia ha rafforzato la sua presenza nel mercato dei veicoli urbani leggeri, grazie alla domanda crescente di mezzi compatti e sostenibili. L’azienda ha registrato un aumento delle vendite nelle città italiane, dove i residenti cercano alternative più pratiche e meno inquinanti per muoversi. Un esempio concreto è l’incremento delle consegne a Milano, che ha portato a una maggiore visibilità del marchio tra gli utenti cittadini.

Aixam Mega conferma il proprio ruolo di riferimento nel mercato italiano dei quadricicli leggeri (L6), dimostrando una capacita` di tenuta superiore alla media del settore. Lo ha ribadito il Direttore Generale Aixam Mega Italia, Tom Faget a margine del Mobility Forum di Milano dedicato agli operatori delle 2 ruote e della micromobilita`. Un evento che ha consentito ad AIXAM di prendere parte a momenti di confronto dedicati all'evoluzione del mercato e alle principali trasformazioni in atto nel mondo della mobilita`, contribuendo al dibattito su scenari, tendenze e prospettive di sviluppo del settore.