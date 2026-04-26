Saluti romani a Dongo antifascisti lanciano palloncini con sterco

Domenica a Dongo, in provincia di Como, circa cinquanta militanti di un movimento neofascista hanno partecipato a una commemorazione. Durante l’evento, alcuni di loro hanno lanciato palloncini riempiti di sterco verso un gruppo di antifascisti presenti sul posto. La manifestazione ha suscitato diverse reazioni e ha portato a un intervento delle forze dell’ordine presenti sul luogo. La vicenda si inserisce in un clima di tensione tra le due fazioni.

Una cinquantina di militanti neofascisti a Dongo, in provincia di Como, ha commemorato domenica mattina con la chiamata del presentatore seguita dai saluti romani, i quindici gerarchi fascisti che in fuga con Mussolini verso la Svizzera, furono catturati e fucilati ottantuno anni fa a Dongo dai partigiani guidati da Walter Audisio, il 28 aprile 1945. Sul parapetto affacciato sul lago di Como i partecipanti hanno prima deposto i fiori, quindi, disposti in più file, hanno effettuato il rito del presente accompagnandolo con il saluto a braccio teso. Nella vicina piazza Giulio Paracchini, separati da un imponente schieramento delle forze dell’ordine, diverse centinaia di antifascisti hanno preso parte alla contromanifestazione promossa dall’Anpi, intonando “Bella Ciao” durante la cerimonia.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Saluti romani a Dongo, antifascisti lanciano palloncini con sterco Saluti romani a Dongo, antifascisti lanciano palloncini con sterco Notizie correlate Fascismo, saluti romani a Dongo: antifascisti lanciano palloncini con sterco sui nostalgiciAlcune decine di militanti neofascisti hanno commemorato questa mattina con la chiamata del presentatore seguita dai saluti romani, i quindici... Leggi anche: Saluti romani a Dongo, gli antifascisti lanciano gavettoni di sterco e cantano “Bella ciao” Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Saluti romani per Mussolini a Dongo, indagati 7 neofascisti: perquisizioni a Como, Varese e Pavia; Il contro 25 Aprile dei neofascisti a Dongo: Una provocazione, il prefetto di Como vieti il raduno; Saluti romani, parata e messa in chiesa in memoria di Mussolini: 7 neofascisti indagati; 26 aprile/ Tutt3 a Dongo per la Costituzione nata dalla Resistenza. Saluti romani a Dongo, antifascisti lanciano palloncini con sterco(LaPresse) - Una cinquantina di militanti neofascisti a Dongo, in provincia di Como, ha commemorato domenica mattina con la chiamata del presentatore seguita dai saluti romani, i quindici ... ilmattino.it Saluti romani a Dongo, gli antifascisti lanciano gavettoni di sterco e cantano Bella ciaoCi sono state alcune tensioni a Dongo tra neofascisti e antifascisti. Da un lato la commemorazione con saluti romani, dall’altra la protesta organizzata dalla Cgil con lancio di gavettoni di sterco. fanpage.it la Repubblica. . A Dongo, nella solita Dongo, si è ripetuto anche quest’anno il lugubre rito neofascista del “presente!” e dei saluti romani animato da gruppi di estrema destra per commemorare i quindici gerarchi fascisti in fuga verso la Svizzera con Benito Mus - facebook.com facebook Saluti romani contro la Brigata Ebraica al 25 aprile x.com