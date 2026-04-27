S eduta nel salotto di Fabio Fazio a Che tempo che fa, la sindaca di Genova Silvia Salis affrontato una complessa serie di temi, dal nuovo volto della povertà urbana alla gestione politica del «campo largo». Eppure, il momento più intenso dell’intervista è arrivato quando il discorso è caduto sui diritti civili e sulla sua decisione di riconoscere undici bambini nati all’estero con procreazione medicalmente assistita (Pma) da coppie di donne. Una scelta che Salis rivendica con una logica di pura realtà: « Queste bambine e questi bambini esistono, indipendentemente dal fatto che loro (gli esponenti del centrodestra, ndr ) li vogliano riconoscere o meno.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - A "Che tempo che fa", la sindaca di Genova spiega la scelta di riconoscere i figli nati con PMA da coppie di donne. Un intervento che distingue nettamente la fede personale dal dovere istituzionale

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