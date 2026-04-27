A Casalino torna il CascinarMangiando | la gita in bici fra le prelibatezze del territorio
Il Comune di Casalino ha annunciato il ritorno dell'evento CascinarMangiando, previsto per venerdì 1 maggio. L'iniziativa prevede un'escursione in bicicletta di circa 15 chilometri, con partenza alle ore 8. Durante il percorso, i partecipanti potranno scoprire alcune delle prelibatezze del territorio locale. L'evento si inserisce nel calendario delle attività organizzate dal municipio per la giornata festiva.
Venerdì 1 maggio torna l'appuntamento con il CascinarMangiando organizzato dal Comune di Casalino. L'escursione in bici prevede 15 chilometri così organizzati: ore 8.30 accoglienza ed iscrizioni presso l'ufficio turistico di Casalino (via Prealba); ore 9 partenza per la Cascina Nuova per la prima.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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