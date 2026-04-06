Slalom fra i cantieri del raccordo Terni-Orte e la gita di Pasquetta diventa una passione

Durante la giornata di Pasquetta del 2026, molti cittadini di Terni hanno affrontato notevoli disagi a causa di una serie di cantieri lungo il raccordo Terni-Orte. Le persone che avevano programmato una gita al mare si sono trovate a dover percorrere un percorso complicato attraverso diverse località, tra cui San Gemini, Orte, Viterbo e Monte Romano. La presenza dei lavori ha trasformato quella che sarebbe dovuta essere una giornata di relax in un vero e proprio percorso ad ostacoli.

Lavori in corso, deviazioni e rallentamenti soprattutto sulla strada verso il mare: disagi per centinaia di automobilisti San Gemini, Orte, Viterbo, Monte Romano. Altro che gita fuori porta, la Pasquetta 2026 è diventata un giorno di passione per centinaia di ternani che avevano scelto come meta della giornata il mare. E che invece della scampagnata, hanno dovuto fare fronte a code e disagi a causa dei numerosi cantieri presenti lungo il raccordo Terni-Orte-Civitavecchia. Che per qualcuno si è trasformato in una beffa, vista che il momento di arrivo nel luogo prescelto per trascorrere qualche momento di relax, è coinciso con il momento di ripartire per casa. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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