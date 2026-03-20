Presentata la manifestazione di calcio che coinvolge 12 istituti fra città e provincia ’Ferrara Football Cup’ con le scuole del territorio

È stata presentata la ‘Ferrara Football Cup’, un torneo di calcio a 11 che coinvolge dodici istituti scolastici tra città e provincia. La manifestazione si svolgerà nel mese di maggio e vede la partecipazione di scuole del territorio, che si preparano a confrontarsi in questa competizione sportiva. La competizione rappresenta un’occasione di confronto tra studenti delle diverse scuole locali.

Al via il primo ‘Ferrara Football Cup’. Si tratta di un torneo di calcio a 11 che si disputerà tra gli istituti scolastici del territorio in programma nel mese di maggio. L’iniziativa, che vede attualmente coinvolti 12 istituti scolastici ferraresi, è stata presentata ieri nella residenza municipale. Gli studenti tra i 16 e i 18 anni e altre scuole superiori interessate hanno tempo fino a venerdì 3 aprile per iscriversi. All’incontro con i giornalisti sono intervenuti l’assessore allo sport Francesco Carità, il presidente e la vicepresidente dell’associazione Scuole Unite Samuele Pazzi ed Ester Leonardi. "La Ferrara Football Cup – ha... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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