Atletica il Continental Tour fa tappa in Africa Omanyala e Thomas di scena a Nairobi

Dopo la prima tappa a Melbourne lo scorso 28 marzo, il World Continental Tour di atletica si sposta in Africa con una competizione a Nairobi. Tra gli atleti in gara ci sono Omanyala e Thomas, protagonisti delle gare di velocità. La manifestazione si svolge in una pista africana, attirando l’attenzione degli appassionati locali e internazionali. La tappa segue il calendario del circuito continentale, che prevede diverse tappe in vari continenti.

Dopo la tappa inaugurale andata in scena a Melbourne lo scorso 28 marzo, il World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza alle spalle della Diamond League) di atletica leggera si trasferisce in Africa ed in particolare a Nairobi per il Kip Keino Classic, secondo appuntamento della stagione che si terrà venerdì 24 aprile. Il meeting keniano propone diverse novità rispetto alle passate edizioni tra cui una nuova pista, l’introduzione del sistema WaveLight (le luci a led per dare un riferimento cronometrico agli atleti) ed una rinnovata programmazione oraria delle varie competizioni. Il campo...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, il Continental Tour fa tappa in Africa. Omanyala e Thomas di scena a Nairobi Notizie correlate Inizia l’atletica all’aperto: Gout Gout e Kerr infiammano Melbourne, Furlani osserva Adcock. Osakue al Continental TourLa stagione indoor di atletica è andata in archivio con la conclusione dei Mondiali di Torun ed è già tempo di pensare alle gare outdoor, che... "Il primo tour nei palazzetti": il tour di Blanco fa tappa al Palasele di EboliMartedì 5 maggio Blanco si esibirà al PalaSele di Eboli per la tappa campana del "Live 2026 - Il Primo Tour nei Palazzetti". Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ancora star internazionali al Pegaso Meeting del 9 maggio; Fabbri e Weir in gara al Pegaso Meeting di Firenze; Atletica, parata di stelle al Pegaso Meeting: da Battocletti a Simbine, da Fabbri a Reekie; Ali terzo sui 100 di Addis Abeba in 10?26. Atletica, lancio del peso: Leonardo Fabbri vince al Continental Tour di OstravaLeonardo Fabbri vince nella tappa Gold del Continental Tour a Ostrava, imponendosi nel lancio del peso per il secondo anno consecutivo. Con la misura di 21.70 in Repubblica Ceca l'italiano ... sport.sky.it World Athletics Continental Tour Gold: si parte da Melbourne, live su SkyTorna lo spettacolo dell’atletica leggera su Sky e in streaming su NOW con il World Athletics Continental Tour Gold. L’edizione 2026 prevederà undici tappe distribuite in cinque continenti, con ... sport.sky.it The Italian #sprints specialist Anna Bongiorni has been active on the 2026 World #Athletics Continental Tour, recently appearing at high-level meets across Europe See more on http://www.athleticsnews365.com/italian-sprinter-anna-bongiorni/ - facebook.com facebook