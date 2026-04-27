A Calata Capodichino commemorazione di Lino Apicella il poliziotto ucciso durante un inseguimento

Questa mattina a Calata Capodipino si è svolta una cerimonia per ricordare Pasquale Apicella, il poliziotto deceduto nel 2020 durante un inseguimento. La sua volante fu investita da un’auto in fuga di una banda di rapinatori. La commemorazione ha visto la presenza di colleghi, familiari e rappresentanti delle forze dell’ordine. La giornata è stata dedicata alla memoria del poliziotto e ai momenti di raccoglimento.

Questa mattina si è tenuta la commemorazione per Pasquale Apicella, il poliziotto morto nel 2020, quando la volante venne travolta dall'auto di una banda di rapinatori in fuga.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Subappalti linee AIR, protesta dell'USB presso il deposito di Calata Capodichino Poliziotto spara al ladro durante un inseguimento, indagini sull'uso legittimo della pistolaHa sparato a un malvivente in fuga e adesso anche il suo operato è al centro delle indagini della Procura di Arezzo. Tutti gli aggiornamenti A Calata Capodichino commemorazione di Lino Apicella, il poliziotto ucciso durante un inseguimentoQuesta mattina si è tenuta la commemorazione per Pasquale Apicella, il poliziotto morto nel 2020, quando la volante venne travolta dall'auto di una banda ... fanpage.it Intervention à Calata CapodichinoLes agents de l'Unité spécialisée de Protection Édilitaire et de l'U.O. Stella sont intervenus à Calata Capodichino 211, où un important chantier de construction a été signalé dans une zone déclarée d ... ilmattino.it