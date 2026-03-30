Subappalti linee AIR protesta dell' USB presso il deposito di Calata Capodichino
Un sindacato ha annunciato un presidio davanti al deposito di Calata Capodimonte, previsto per il primo aprile alle 9 del mattino. La manifestazione si svolgerà in risposta a questioni legate ai subappalti delle linee AIR. L'organizzazione ha comunicato la propria presenza senza specificare ulteriori dettagli o richieste.
Il presidio si terrà il giorno 1° aprile prossimo, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 La scrivente Organizzazione Sindacale comunica che sarà in presidio presso il deposito AIR Campania di Calata Capodichino il giorno 1° aprile prossimo, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, per protestare simbolicamente contro il subappalto di 6 turnilinee a gestori privati, scelta motivata dall'azienda per mancanza di personale, inaccettabile soprattutto se si considera che siamo in presenza di una graduatoria aperta di operatori d'esercizio, vincitori di concorso pubblico, la cui assunzione, anziché l'esternalizzazione del servizio, permetterebbe un risparmio per le casse pubbliche, un'operazione sociale giusta ed una maggiore garanzia per la qualità del servizio in sicurezza da offrire all'utenza. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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