Poliziotto spara al ladro durante un inseguimento indagini sull' uso legittimo della pistola

Un poliziotto ha sparato a un ladro in fuga durante un inseguimento. Ora gli inquirenti di Arezzo stanno verificando se l’uso dell’arma sia stato legittimo. La scena si è svolta nelle strade della città, con testimoni che hanno assistito al momento dello sparo e alla successiva fuga del malvivente. La Procura ha avviato un’indagine per chiarire i dettagli dell’episodio.

Ha sparato a un malvivente in fuga e adesso anche il suo operato è al centro delle indagini della Procura di Arezzo. L'agente della Polizia stradale di Arezzo che la scorsa notte ha esploso un colpo di pistola contro un presunto ladro al culmine di un inseguimento potrebbe essere iscritto nel.

Due uomini sospettati di aver commesso una rapina e un tentato omicidio sono stati fermati a Sedriano, dopo aver rapinato un uomo a Milano e aver sottratto un'arma a un agente di polizia.

Ladro in fuga ferito alla spalla dal poliziotto, inchiesta sull'uso della pistola. Caccia agli altri malviventi. La ricostruzione del fattoIl furto in appartamento, l'inseguimento in A1, il colpo esploso e la telefonata al 118 dell'albanese colpito dall'agente ... corrierediarezzo.it

