A Cagliari per ripartire | l’Atalanta si gioca le residue speranze d’Europa

A Cagliari, l’Atalanta si prepara a disputare le ultime cinque partite di campionato, dopo aver subito una sconfitta contro la Lazio. La squadra intende lasciarsi alle spalle quella battuta d’arresto e concentrarsi sul futuro, con l’obiettivo di mantenere vive le speranze di ottenere un risultato utile in chiave europea. La sfida si presenta come un’occasione per rilanciare le proprie ambizioni e provare a migliorare la posizione in classifica.

Parola d’ordine: guardare avanti. Dimenticare l’amara sconfitta contro la Lazio, ripartire, concentrarsi sulle ultime cinque di campionato. Conquistare quanti più punti possibili sui 15 a disposizione da qui a fine stagione. In potenza si potrebbe chiudere a 69, partendo da 54. Poi l’ Atalanta alzerà la testa, guarderà la classifica e tirerà le somme. La prima tappa di quest’ultimo mese di calcio sarà la Sardegna, per la precisione Cagliari, meta gettonata a livello turistico già da pasqua — e che oggi, lunedì 27 aprile (calcio d’inizio ore 18:30), accoglierà ben 362 tifosi nerazzurri che hanno speso un giorno di ferie per sostenere la Dea in una delle poche trasferte senza obbligo di tessera in stagione.🔗 Leggi su Bergamonews.it

ATALANTA vs CAGLIARI: sfida STORICA e numeri CHE SORPRENDONO

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