Questa sera alle 20.45 si disputa all’Olimpico il match tra Roma e Atalanta, una sfida che potrebbe influenzare le ambizioni europee della squadra bergamasca. La partita vede come protagonista anche l’allenatore dell’Atalanta, ex della Roma, e coinvolge altri giocatori noti per i loro trascorsi nel club capitolino. La sfida è considerata cruciale per le sorti della squadra, che cerca punti importanti in campionato.

Vietato sbagliare, stasera per l’ Atalanta, nel big match delle 20.45 all’Olimpico contro la Roma. Sarà partita contro il grande ex, Gian Piero Gasperini, ed altri lontani nel tempo, come Mancini e Cristante. Confronto diretto per il sesto posto che vale come uno spareggio, quello tra la Dea (settima a 53 punti e che ha dominato negli ultimi anni contro i giallorossi con sei vinte su sette) e la Lupa sesta a 57, ma in difficoltà nell’ultimo mese e mezzo. Nerazzurri che inseguono l’ Europa League attravesro due diversi percorsi: oltre al campionato, De Roon e compagni hanno anche la Coppa Italia, con la partita di ritorno della semifinale di mercoledì sera alla New Balance Arena, contro la Lazio, ripartendo dal 2-2 dell’andata.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bergamaschi all’Olimpico in una tappa cruciale. L’Atalanta si gioca l’Europa contro Gasperini

La ATALANTA de Lookman que DESTROZÓ la EUROPA LEAGUE

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