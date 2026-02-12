LIVE Anadolu Efes-Virtus Bologna Eurolega basket 2026 in DIRETTA | V nere in Turchia per le residue speranze di play-in

Questa sera l’Anadolu Efes sfida la Virtus Bologna in una partita decisiva per le speranze di arrivare ai play-in di Eurolega. Le due squadre si affrontano in Turchia in una giornata importante, che segna anche il debutto della giornata numero 26 nel torneo. Domani tocca a Milano, impegnata contro Dubai all’Allianz Cloud. La partita di stasera mette in palio punti fondamentali per la classifica e potrebbe cambiare le prospettive di entrambe le formazioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:19 Di fatto è questo il match di debutto della giornata numero 26 all’interno della competizione europea, che domani vedrà impegnata anche Milano (Olimpia attesa dall’esotica sfida all’Allianz Cloud contro Dubai. 18:16 Appuntamento che sostanzialmente fa da (quasi) ultima spiaggia per la Virtus di Ivanovic, che si trova a dover vincere praticamente tutte le partite rimanenti e potrebbe pure non bastare in chiave almeno play-in. Va rimarcato comunque che non c’è la miglior versione dell’Efes dall’altra parte: record in casa 5-10 nella stagione. 18:13 Questi i 12 che verranno schierati da Dusko Ivanovic oggi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa sera i tifosi della Virtus Bologna seguono con attenzione il match in Turchia contro l’Anadolu Efes, penultima in classifica.

Benvenuti alla diretta testuale di Virtus Bologna-Stella Rossa, partita valida per il ventiquattresimo turno della regular season di Eurolega 2026.

