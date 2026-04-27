A Bologna la domenica suona con Beethoven | il concerto al Manzoni

Prende vita nel cuore di Bologna l'imperdibile rassegna di concerti dal titolo “Gioia. Domenica con Beethoven”.L’iniziativa, pensata per le famiglie e articolata in 8 appuntamenti in programma la domenica mattina fino al 13 dicembre, è un ciclo monografico incentrato sulle pagine di Beethoven.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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