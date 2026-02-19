Al San Carlo la leggenda del pianismo mondiale Rudolf Buchbinder suona Beethoven
Rudolf Buchbinder, famoso pianista austriaco, suona Beethoven al San Carlo di Napoli. La serata, in programma sabato 21 febbraio alle 19:00, nasce dall’intenzione di celebrare il compositore tedesco attraverso le interpretazioni di uno dei più stimati artisti del pianismo mondiale. Buchbinder si prepara a esibirsi con un repertorio che ripercorre alcune delle sue composizioni più note, attirando appassionati e curiosi. L’evento si svolge nel prestigioso teatro partenopeo, noto anche per aver ospitato grandi artisti nel corso degli anni.
E' considerato uno dei massimi interpreti beethoveniani e sarà con Karel Mark Chichon, alla guida dell’Orchestra del Lirico partenopeo C'è molta attesa per la serata interamente dedicata a Ludwig van Beethoven questo sabato, 21 febbraio (ore 19:00), al Teatro di San Carlo di Napoli. Nell’ambito della Stagione di Concerti 20252026, si esibiranno Karel Mark Chichon, alla guida dell’Orchestra del Lirico partenopeo, e Rudolf Buchbinder al pianoforte. Leggenda del pianismo mondiale, con oltre sessant’anni di carriera, Rudolf Buchbinder è considerato uno dei massimi interpreti beethoveniani, di cui ha eseguito il ciclo integrale delle Sonate oltre 60 volte.🔗 Leggi su Napolitoday.it
