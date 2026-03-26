Un cammino tra storia e futuro | il volume Tratturo Magno presentato in Senato

Nella Sala Martiri di Nassirya del Senato si è svolta la presentazione ufficiale del volume intitolato “Il Tratturo Magno, da percorso antico della Transumanza a odierno cammino internazionale”. L’evento ha riunito rappresentanti istituzionali e autori, che hanno illustrato il contenuto del libro dedicato alla storia e all’evoluzione di questa antica via. La presentazione si è concentrata sulla trasformazione del tratturo nel tempo e sul suo ruolo attuale.

Roma, 26 marzo 2026 – Si è tenuta nella prestigiosa Sala Martiri di Nassirya del Senato della Repubblica, la presentazione ufficiale del volume “Il Tratturo Magno, da percorso antico della Transumanza a odierno cammino internazionale”. L’opera, frutto di oltre quattro anni di ricerche promosse dall’associazione Il Tratturo Magno 4.0, segna un punto di svolta per la valorizzazione dei territori che collegano L’Aquila a Foggia. L’evento ha confermato la centralità del Tratturo Magno non solo come eredità storica — già tutelata dall’UNESCO come patrimonio culturale immateriale — ma come asset strategico per lo sviluppo sostenibile e il turismo lento. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Leggi anche: PRESENTATO IN SENATO IL VOLUME “IL PALAZZO DI ABRANTES” CURATO DALL’AMB. GAETANO CORTESE Leggi anche: Presentato in Senato il volume “Il Palazzo di Abrantes” curato dall’Ambasciatore Gaetano Cortese Altri aggiornamenti su Tratturo Magno Temi più discussi: Il Tratturo Magno diventa un libro, da percorso della Transumanza a Cammino internazionale; NASCE IL PODCAST IL TRATTURO MAGNO: DA PERCORSO ANTICO DELLA TRANSUMANZA A ODIERNO CAMMINO INTERNAZIONALE; Tratturo Magno, Bagnai: Patrimonio unico ancora da esplorare, può diventare un fattore di crescita; Il Tratturo Magno protagonista in Senato, un cammino millenario che guarda al futuro. Tratturo Magno, Bagnai: Patrimonio unico ancora da esplorare, può diventare un fattore di crescitaLe dichiarazioni del vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati, Alberto Bagnai, nel corso della conferenza stampa Tratturo Magno ... laquilablog.it Il Tratturo Magno in Senato, presentata l’opera editoriale che traccia il futuro della TransumanzaSi è tenuta nella prestigiosa Sala Martiri di Nassirya del Senato della Repubblica, la presentazione ufficiale del volume Il Tratturo Magno, da percorso antico della Transumanza ... laquilablog.it Il Capoluogo D'Abruzzo. . Il Tratturo Magno passato presente e futuro del nostro territorio. I campioni di lotta libera Eduardo Mesa Rabi e Alessandro Scaramella, palcoscenici internazionali per i due aquilani. E poi ancora, la rubrica dei concorsi. Tutto nel nostr - facebook.com facebook