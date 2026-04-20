Mosciano celebra la vittoria di una partita decisiva contro Possaccio, che permette alla squadra di mantenere la categoria in Serie A. Con questa vittoria, la società abruzzese evita la retrocessione e si assicura la permanenza nel massimo campionato. Oltre al risultato sul campo, la squadra è stata riconosciuta come Fib Top Team della settimana, ricevendo un premio ufficiale per le prestazioni recenti.

La Raffa continua a prendersi la scena anche nelle prime giornate primaverili e, per la formazione maschile della Capriotti Mosciano, arriva una vittoria preziosa: il successo casalingo contro Possaccio vale la salvezza matematica e l’uscita definitiva dalla zona rossa. Un traguardo importante, costruito con nel tempo con coraggio, carattere e senso di appartenenza. Per questo, la formazione abruzzese conquista il FIB Top Team della settimana. "Sabato è stato un incontro abbastanza a senso unico, soprattutto nella prima parte. Siamo scesi in campo molto decisi e, dall’altra parte, abbiamo trovato una squadra già matematicamente retrocessa....🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mosciano fa festa: vittoria e permanenza in A, è Fib Top Team della settimana

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