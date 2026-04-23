Venerdì 24 maggio alle 20 il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino ospiterà l'inizio di un nuovo ciclo di concerti con il Quatuor Van Kuijk, che darà il via all'integrale dei quartetti di Beethoven. La serata prevede una doppia inaugurazione, segnando l'apertura di un percorso dedicato alla musica del compositore tedesco. La stagione proseguirà con altre esecuzioni in diverse date, tutte incentrate su questa raccolta di composizioni.

Nella prima data della rassegna, il Quatuor Van Kuijk eseguirà i quartetti n. 4 in do minore, op. 18 n. 4, n. 8 in mi minore op. 59 n. 2 e n. 7 in fa maggiore, op. 59 n. 1. Fondato nel 2012 a Parigi, il Quatuor Van Kuijk ha vinto nel 2015 il Primo premio al “Concorso internazionale per quartetto d’archi” della Wigmore Hall di Londra, nel quale si è aggiudicato anche i premi speciali per la miglior esecuzione di opere di Beethoven e di Haydn. Entrato a far parte dei “BBC 3 New Generation Artists” per il triennio 2015-17, è stato scelto dalla Philharmonie di Parigi quale “Echo Rising Star” per la stagione 2017-18. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - «Maggio aperto»: Quatuor Van Kuijk dà il via a «Beethoven 199», integrale dei quartetti

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