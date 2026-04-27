730 e spese mediche | l’Agenzia delle Entrate lancia i nuovi controlli

Da ameve.eu 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Agenzia delle Entrate ha annunciato l'inizio di nuovi controlli sulla dichiarazione dei redditi, in particolare riguardo alle spese mediche inserite nel modello 730. Per questa operazione, l’ente utilizzerà i dati provenienti dal Sistema Tessera Sanitaria, aggiornati in vista della dichiarazione del 2026. Questi controlli sono finalizzati a verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato dai contribuenti e le informazioni comunicate dai servizi sanitari.

? Cosa sapere L'Agenzia delle Entrate integra i dati del Sistema Tessera Sanitaria per la dichiarazione 2026.. Le modifiche manuali al modello 730 attiveranno controlli incrociati automatici sulle spese mediche.. L’Agenzia delle Entrate potenzia i propri algoritmi di verifica per la dichiarazione dei redditi 2026, introducendo un accesso diretto ai dati del Sistema Tessera Sanitaria che permetterà di incrociare in tempo reale le spese mediche e veterinarie dichiarate con quelle effettivamente trasmesse dai professionisti sanitari. Questa evoluzione tecnologica, che entrerà in funzione con l’apertura della precompilata il prossimo 30 aprile, non si limita a una semplice consultazione: i flussi informativi provenienti da medici, farmacie e strutture sanitarie acquisiscono ora un valore probatorio rafforzato.🔗 Leggi su Ameve.eu

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