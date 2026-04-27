730 e spese mediche | l’Agenzia delle Entrate lancia i nuovi controlli

L'Agenzia delle Entrate ha annunciato l'inizio di nuovi controlli sulla dichiarazione dei redditi, in particolare riguardo alle spese mediche inserite nel modello 730. Per questa operazione, l’ente utilizzerà i dati provenienti dal Sistema Tessera Sanitaria, aggiornati in vista della dichiarazione del 2026. Questi controlli sono finalizzati a verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato dai contribuenti e le informazioni comunicate dai servizi sanitari.

? Cosa sapere L'Agenzia delle Entrate integra i dati del Sistema Tessera Sanitaria per la dichiarazione 2026.. Le modifiche manuali al modello 730 attiveranno controlli incrociati automatici sulle spese mediche.. L’Agenzia delle Entrate potenzia i propri algoritmi di verifica per la dichiarazione dei redditi 2026, introducendo un accesso diretto ai dati del Sistema Tessera Sanitaria che permetterà di incrociare in tempo reale le spese mediche e veterinarie dichiarate con quelle effettivamente trasmesse dai professionisti sanitari. Questa evoluzione tecnologica, che entrerà in funzione con l’apertura della precompilata il prossimo 30 aprile, non si limita a una semplice consultazione: i flussi informativi provenienti da medici, farmacie e strutture sanitarie acquisiscono ora un valore probatorio rafforzato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 730 e spese mediche: l’Agenzia delle Entrate lancia i nuovi controlli Notizie correlate Agenzia delle Entrate, dati anti evasione: ci sono nuovi controlli in azioneIl Fisco ora ha una nuova arma a disposizione per contrastare l'evasione fiscale. Modello 730, è online sul sito dell’Agenzia delle EntrateL’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli e la relativa documentazione per la dichiarazione dei redditi con modello 730 da presentare nel 2026,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Agenzia delle Entrate, le nuove regole per spese mediche con tessera sanitaria; Tessera sanitaria e 730, cambia tutto sulle spese mediche: controlli automatici e rischio sanzioni nel 2026; Agenzia delle Entrate, scattano i controlli sulle spese mediche con la Tessera Sanitaria: ecco cosa rischi; Spese mediche con tessera sanitaria, gli scontrini non servono: nuove regole per le detrazioni 730. Spese sanitarie nel 730 come verificare e correggere gli erroriModello 730 precompilato 2026: cosa controllare sulle spese sanitarie A partire dal 30 aprile 2026, i contribuenti italiani potranno consultare online ... assodigitale.it Spese sanitarie nel 730, controlli dell’Agenzia delle Entrate nel 2026: errori, documenti e rischiL’Agenzia delle Entrate incrocia i dati delle spese sanitarie nella precompilata. Ecco quando scattano i controlli e quali documenti servono. newsmondo.it Agenzia Giornalistica Italiana annuncia: “La società Inter e i dirigenti non sono indagati” x.com Secondo un annuncio dell'AGI, Agenzia Giornalistica Italia che da sabato ha diffuso i primi dettagli dell'inchiesta sul calcio, la società Inter e i dirigenti nerazzurri non farebbero parte della lista degli indagati, in cu sono presenti (per ora) Gianluca Rocchi, Andre - facebook.com facebook