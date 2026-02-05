Agenzia delle Entrate dati anti evasione | ci sono nuovi controlli in azione
L’Agenzia delle Entrate intensifica i controlli contro l’evasione fiscale. I dati delle circa 2,5 miliardi di fatture elettroniche, archiviati nei suoi database, saranno ora a disposizione dell’Agenzia della Riscossione. Un nuovo strumento che potrebbe portare a più controlli e, sperano, a più recupero di soldi evasi.
Il Fisco ora ha una nuova arma a disposizione per contrastare l’evasione fiscale. Sono i 2,5 miliardi di fatture elettroniche custodite nei database dell’ Agenzia delle Entrate, che stanno per essere messe a disposizione dell’Agenzia della riscossione. L’obiettivo è intercettare i crediti commerciali vantati da chi ha cartelle esattoriali non saldate e bloccare i pagamenti prima che raggiungano i debitori fiscali. È la svolta introdotta dall’ultima legge di Bilancio, che promette di cambiare le regole del gioco nella lotta ai debiti. I deludenti numeri del 2024. Finora, il pignoramento presso terzi era spesso un’operazione condotta con informazioni parziali o obsolete. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
I nuovi controlli dell'Agenzia delle Entrate: come verranno scoperti evasori e redditi non dichiarati
L'Agenzia delle Entrate introduce nuovi strumenti di controllo, sfruttando tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale.
Un decreto del Ministero dell'Economia modificando i controlli sulle detrazioni, permettendo all'Agenzia delle Entrate di consultare i dati nel dettaglio. La verifica delle spese sanitarie diventa analitica
