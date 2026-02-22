Uno spartito musicale lungo 65 anni | il Coro San Paolo festeggia in seminario

Il Coro San Paolo celebra 65 anni di attività, motivo che ha portato alla programmazione di un grande concerto domenica 22 febbraio alle 19:45 nel seminario arcivescovile di Reggio. La lunga storia del coro deriva dalla passione di molti volontari e dal desiderio di portare musica sacra alla comunità locale. L’evento si propone come un’occasione per rivivere le tradizioni e coinvolgere il pubblico in un momento di festa e musica dal vivo.

Un traguardo storico che profuma di arte, devozione e comunità. Il coro polifonico San Paolo inizia la celebrazione dei suoi 65 anni di attività con il primo concerto evento che si terrà domenica 22 febbraio, alle ore 19:45, presso la suggestiva cornice del seminario arcivescovile di Reggio Calabria dove il coro ebbe le sue origini. Fondata nel 1961, la corale rappresenta una delle realtà più longeve e prestigiose del panorama musicale reggino.