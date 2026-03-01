Da Byrd a Lauridsen | viaggio in musica con il coro polifonico Puccini

Oggi alle 17 alla CaMu – Casa della Musica di Arezzo in Piazza Grande si terrà il concerto dal titolo "Da Byrd a Lauridsen", interpretato dalla Società Corale "Giacomo Puccini" di Grosseto, diretta dai nuovi talenti della Scuola Superiore per Direttori di Coro della Fondazione Guido d'Arezzo. Il concerto attraversa epoche e linguaggi, e mette in dialogo tradizione sacra, grande repertorio romantico e sensibilità contemporanea, offrendo ai direttori in formazione un banco di prova di alto profilo interpretativo. L'evento è l'appuntamento conclusivo della masterclass del M° Walter Marzilli e rientra nelle attività della Scuola Superiore per...