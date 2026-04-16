60° Stagione OPV con la pianista Anna Kravtchenko e il direttore Micha? Nesterowicz
Giovedì 16 aprile 2026 alle 20.45 si terrà all’Auditorium Pollini di Padova il concerto della 60ª Stagione OPV, con un programma dedicato al repertorio romantico. La serata vedrà la partecipazione della pianista Anna Kravtchenko e del direttore Michal Nesterowicz, entrambi riconosciuti a livello internazionale. L’evento continua la programmazione di questa stagione concertistica, coinvolgendo artisti di rilievo nel panorama musicale.
Giovedì 16 aprile 2026 alle ore 20.45 all’Auditorium Pollini di Padova, la 60ª Stagione concertistica OPVproseguirà nel segno del grande repertorio romantico, con una serata che vedrà due protagonisti della scena internazionale: la pianista Anna Kravtchenko e il direttore Micha? Nesterowicz.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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